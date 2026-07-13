В Бахрейне прозвучала сирена воздушной тревоги

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сирена воздушной тревоги прозвучала в Бахрейне, жителей призывают искать укрытие, сообщило министерство внутренних дел страны.
«Сирена прозвучала. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В публикации не приводятся другие подробности.
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