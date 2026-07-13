Специалист Чернокульский: выписка из ЕГРН нужна при сделках с недвижимостью

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — один из основных документов в работе с недвижимостью: именно она подтверждает, кто на самом деле собственник квартиры и нет ли на ней ареста, ипотеки или других ограничений.
Об этом напомнил в беседе с RT Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».
«Выписка позволяет не полагаться на слова продавца или посредника, а проверить официальные сведения о собственнике, характеристиках объекта и наличии ограничений. Так что в принципе почти любой вопрос с недвижимостью начинается с запроса выписки из ЕГРН», — подчеркнул собеседник RT.
Если человек покупает квартиру или дом на вторичном рынке, то выписка поможет убедиться, что продавец действительно является полноправным собственником, покажет наличие ипотеки, ареста, запрета на регистрационные действия и других обременений, объяснил специалист.
РИА Новости.
«Если заказать выписку о переходе прав, можно увидеть, как часто объект менял владельцев», — привёл пример эксперт.
Отмечается, что при оформлении ипотеки или кредита под залог недвижимости банки практически всегда самостоятельно запрашивают сведения из ЕГРН, но иногда выписку просят и от заёмщика.
«А при сделках с участием несовершеннолетних собственников выписка нужна для органов опеки, которые оценивают, не нарушаются ли права ребёнка», — пояснил Чернокульский.
Если человек продаёт объект недвижимости, то перед началом процесса лучше заранее убедиться, что в сведениях ЕГРН нет ошибок, а потенциальному покупателю можно сразу предоставить актуальный документ, посоветовал аналитик.
По его словам, так человеку не придётся делать это самостоятельно, а сделка не будет тормозиться из-за ожидания документа.
«При дарении, мене, ренте и других сделках с недвижимостью — независимо от того, передаются ли деньги или переход права собственности происходит на других условиях, — сведения о зарегистрированных правах и характеристиках объекта должны быть актуальными», — подчеркнул эксперт.
Также выписка из ЕГРН требуется при вступлении в наследство и разделе имущества, напомнил он.
«Нотариус получает необходимые сведения самостоятельно, однако наследникам или бывшим супругам нередко полезно заранее ознакомиться с информацией о недвижимости, чтобы понимать состав имущества и наличие ограничений», — объяснил специалист.
Ещё он посоветовал запросить этот документ перед долгосрочной арендой жилья.
«Полностью от мошенничества выписка не защитит, но поможет убедиться, что квартиру действительно сдаёт собственник или хотя бы лицо, имеющее зарегистрированные права на объект. Для арендатора это простая проверка, которая занимает несколько минут и может избавить от серьёзных проблем в будущем», — заявил собеседник RT.
Кроме того, выписка нужна при перепланировке, реконструкции или работе с земельным участком, добавил специалист.
«Выписка позволяет проверить кадастровые характеристики объекта, площадь, вид разрешённого использования участка и другие сведения, которые могут понадобиться перед оформлением документов», — пояснил аналитик.
Если возникает спор о праве собственности, границах участка, долях или обременениях, выписка подтверждает, какие сведения официально содержатся в Едином государственном реестре недвижимости на момент рассмотрения дела, разъяснил он.
Говоря о способах получения выписки, эксперт объяснил, что самый удобный вариант — через «Госуслуги».
«Запрос оформляется онлайн, а готовая электронная выписка, подписанная электронной подписью Росреестра, поступает в личный кабинет», — добавил он.
Также документ можно получить через официальный сервис Росреестра или через МФЦ, напомнил специалист.
Отмечается, что выписку можно получить, отправив заявление в Росреестр обычной бумажной почтой, а также через выездное обслуживание Роскадастра.
За предоставление сведений из ЕГРН взимается госпошлина, заключил собеседник RT.
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