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Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

Корабли ВМФ России и НОАК в ходе учений провели стрельбы в Желтом море.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026» проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран — фактор, способствующий безопасности в регионе.

«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения “Морское взаимодействие-2026”, — говорится в сообщении.

В ТОФ рассказали, что в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов — беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

«Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия», — сказали в пресс-службе.

В учениях участвуют корабли ТОФ гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От ВМС НОАК задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

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