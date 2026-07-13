Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026» проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран — фактор, способствующий безопасности в регионе.