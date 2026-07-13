В Израиле обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль мог убедить Вашингтон возобновить удары по Ирану, передав сведения о якобы существующей угрозе в адрес Трампа. При этом, по данным издания, достоверность этой информации вызывала сомнения. Сам американский лидер ранее заявлял, что считает себя возможной целью для Тегерана, а также предупреждал о готовности США к жесткому ответу в случае покушения.
По данным израильского 12-го канала, именно сообщения о возможной угрозе безопасности стали причиной замены президентского самолета перед вылетом Трампа из турецкой столицы. Официального подтверждения этой информации со стороны властей США или других компетентных органов пока не поступало.
Ранее американские власти изменили самолет для возвращения президента США Дональда Трампа из Турции после получения разведданных о возможной угрозе его безопасности.