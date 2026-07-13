В Израиле обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль мог убедить Вашингтон возобновить удары по Ирану, передав сведения о якобы существующей угрозе в адрес Трампа. При этом, по данным издания, достоверность этой информации вызывала сомнения. Сам американский лидер ранее заявлял, что считает себя возможной целью для Тегерана, а также предупреждал о готовности США к жесткому ответу в случае покушения.