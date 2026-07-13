На места службы отправлены более 35 тыс. призывников Московского военного округа

«Весенняя отправка молодого пополнения завершена. Со сборных пунктов военных комиссариатов Московского военного округа в войска направлено более 35 тысяч призывников. Все они прошли медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор, обеспечены положенными видами довольствия. На протяжении нескольких месяцев мы комплектовали соединения и воинские части, дислоцированные как на территории округа, так и за его пределами. Призыв — процесс непрерывный, но отправки проводятся строго в установленные законом сроки. Сегодня мы поставили точку в весенней кампании, и уже начали подготовку к осенним отправкам», — отметил врио начальника организационного-мобилизационного управления Московского военного округа полковник Игорь Головач.