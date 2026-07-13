На места службы отправлены более 35 тыс. призывников Московского военного округа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военные комиссариаты Московского военного округа отправили в места прохождения службы более 35 тыс. военнослужащих по призыву за период весенних отправок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.
«Весенняя отправка молодого пополнения завершена. Со сборных пунктов военных комиссариатов Московского военного округа в войска направлено более 35 тысяч призывников. Все они прошли медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор, обеспечены положенными видами довольствия. На протяжении нескольких месяцев мы комплектовали соединения и воинские части, дислоцированные как на территории округа, так и за его пределами. Призыв — процесс непрерывный, но отправки проводятся строго в установленные законом сроки. Сегодня мы поставили точку в весенней кампании, и уже начали подготовку к осенним отправкам», — отметил врио начальника организационного-мобилизационного управления Московского военного округа полковник Игорь Головач.
Так, более 200 призывников отобрано и отправлено в президентский полк службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России, более 140 призывников стали частью научных подразделений. Также свыше 400 военнослужащих вошли в ряды комендантских подразделений, обеспечивающих поддержание правопорядка в воинских гарнизонах, а более 150 действующих атлетов стали кандидатами в сборные команды России по олимпийским и военно-прикладным видам.