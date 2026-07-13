Эрдоган ведёт переговоры с Западом о возобновлении диалога по Украине

«Президент Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса оста́тся приоритетным вопросом для турецкого лидера», — передаёт РИА Новости слова информатора.
Анкара продолжает поддерживать связи со всеми участниками конфликта. Турецкие власти намерены как можно скорее собрать Россию и Украину за столом прямых переговоров.
Ранее Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил о готовности Турции вновь стать площадкой для переговоров России и Украины. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта выступала за диалог и дипломатию. Он также призвал к справедливому миру, при котором не окажется проигравших.
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