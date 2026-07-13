Раскрыт тайный план Зеленского: стало известно, что скоро ждет Сырского

«Сырского поменяют после того, как он, условно говоря, потеряет Донбасс. А сейчас пока его менять рано. Зеленскому нужен будет козёл отпущения. Он назначался на эту должность как громоотвод: все победы — это Зеленский, а все неудачи — это Сырский. На данном этапе я не вижу необходимости в увольнении главкома», — заявил экс-депутат.