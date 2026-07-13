Раскрыт тайный план Зеленского: стало известно, что скоро ждет Сырского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока не намерен отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку тому отведена роль «громоотвода» за неудачи на фронте, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru.
Эксперт уверен, что увольнение произойдет только после того, как Сырский «сдаст Донбасс».
Килинкаров отметил, что главком ВСУ был назначен на этот пост именно как фигура, на которую можно будет списать все поражения. Пока ситуация на линии фронта ухудшается, Зеленскому выгодно оставлять его на посту, чтобы аккумулировать весь негатив и уйти от ответственности за провалы в военной кампании.
«Сырского поменяют после того, как он, условно говоря, потеряет Донбасс. А сейчас пока его менять рано. Зеленскому нужен будет козёл отпущения. Он назначался на эту должность как громоотвод: все победы — это Зеленский, а все неудачи — это Сырский. На данном этапе я не вижу необходимости в увольнении главкома», — заявил экс-депутат.
По словам Килинкарова, в ближайшее время с фронта ожидаются крайне неблагоприятные вести, и именно Сырский должен будет «собрать все поражения в торбу», чтобы затем уйти в отставку вместе с накопившимся негативом, тем самым отведя удар от главы киевского режима.
Ранее Килинкаров отметил, что заявление Зеленского о решении отправить правительство в отставку и изменить состав руководителей правоохранительных органов напрямую связано с требованием западных партнеров наказать виновных в резонансном преступлении в Монако.