Иран наступает, США теряют силы: Белый дом попал в западню

«Иран эффективно разыгрывает свои карты против сверхдержавы, и американцы ничего не достигли, более того, понесли существенные потери. Сейчас можно говорить о поражении Соединённых Штатов, которые не смогли реализовать свои цели. Иран отстоял свою независимость, продемонстрировал свою силу и усиливает свои позиции в регионе. О победе говорить преждевременно, потому что конфликт не закончится на этом, высока вероятность того, что он будет пролонгирован, и США будут пытаться теми или иными способами прямой военной агрессии либо как-то иначе всё-таки нанести урон Ирану», — резюмировал он.