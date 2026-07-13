Иран наступает, США теряют силы: Белый дом попал в западню

Американские военные нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива на фоне объявления КСИР о его закрытии до «дальнейшего уведомления» и до прекращения вмешательства США в регионе, сообщили американские СМИ. О том, как будет дальше разворачиваться ситуация на Ближнем Востоке и сколько продлится очередная эскалация, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Начался новый этап эскалации. Он сопровождается достаточно жёсткими заявлениями сторон, прежде всего американского президента. Однако у США нет возможности повторить тот масштаб атаки, который был начиная с конца февраля. По всей вероятности, всё-таки данный период эскалации будет не настолько продолжительным и интенсивным, как предыдущий, и будет сопровождаться переговорным процессом», — отметил он.
Политолог объяснил, что нынешняя эскалация не будет последней.
«По всей вероятности, это не последний этап эскалации. Причина состоит в том, что Трамп находится в западне, которую сам себе устроил. Он не может выйти из этого конфликта без репутационных потерь, но при этом не может продолжать конфликт высокой интенсивности, потому что у США просто нет возможности», — сказал эксперт.
По словам политолога, обмен ударами между сторонами будет непродолжительным.
«Вероятнее всего, будет непродолжительный обмен ударами, который всё-таки завершится либо новым переговорным процессом, либо тем, что стороны, прежде всего США, исчерпают возможности военных действий и перейдут к более латентной, скрытой фазе конфликта. Длительность конфликта не будет столь масштабной, как это было в предыдущей фазе, и ограничится примерно одной-двумя неделями», — отметил он.
Как уточнил Шаповалов, в данный момент США находятся в проигрышной позиции, но говорить об однозначной победе Ирана преждевременно.
«Иран эффективно разыгрывает свои карты против сверхдержавы, и американцы ничего не достигли, более того, понесли существенные потери. Сейчас можно говорить о поражении Соединённых Штатов, которые не смогли реализовать свои цели. Иран отстоял свою независимость, продемонстрировал свою силу и усиливает свои позиции в регионе. О победе говорить преждевременно, потому что конфликт не закончится на этом, высока вероятность того, что он будет пролонгирован, и США будут пытаться теми или иными способами прямой военной агрессии либо как-то иначе всё-таки нанести урон Ирану», — резюмировал он.