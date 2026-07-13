Расчет БПЛА «Южной» сорвал доставку боеприпасов ВСУ в Дружковке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск «Южная» уничтожили транспорт и наземный роботехнический комплекс ВСУ в Дружковке, сорвав доставку боеприпасов и ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе ведения воздушной разведки на логистических маршрутах в районе населенного пункта Дружковка операторами отдельного батальона войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск были обнаружены пикап, квадроцикл и наземный робототехнический комплекс ВСУ с грузом материальных средств. Координаты целей были переданы расчетам ударных БПЛА, которые нанесли удары по технике. В результате атак ротация личного состава на позициях и доставка боеприпасов украинским подразделениям были сорваны», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА Южной группировки войск поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Алексеево-Дружковке и Николайполье, которые противник развернул в покинутых жилых домах и лесополосе.