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ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» свыше 60 БПЛА и 7 станций Starlink

Также российские бойцы уничтожили 37 пунктов управления БПЛА, заявил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 60 БПЛА самолетного типа, 7 станций спутниковой связи Starlink и 37 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем 7 станций спутниковой связи Starlink, 61 БПЛА самолетного типа и 37 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника», — рассказал офицер.

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