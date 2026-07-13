ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» свыше 60 БПЛА и 7 станций Starlink

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем 7 станций спутниковой связи Starlink, 61 БПЛА самолетного типа и 37 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника», — рассказал офицер.
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