Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражена атака трёх БПЛА, летевших на Москву

Налёт трёх вражеских дронов на столицу пресечён.

Налёт трёх вражеских дронов на столицу пресечён.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Атака ещё трёх беспилотников отражена системой ПВО Минобороны», — написал он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки пяти вражеских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше