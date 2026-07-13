Отражена атака трёх БПЛА, летевших на Москву

Налёт трёх вражеских дронов на столицу пресечён.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Атака ещё трёх беспилотников отражена системой ПВО Минобороны», — написал он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил об отражении атаки пяти вражеских БПЛА.
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