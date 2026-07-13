На севере Красноярского края запустили первый этап Черногорского ГОКа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе начали первый этап рудоподготовки обогатительного комплекса Черногорского горно-обогатительного комбината. В запуске приняли участие губернатор Михаил Котюков, вице-премьер России Дмитрий Григоренко, министр экономического развития РФ Максим Решетников и президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев.
По технологической линии уже прошла первая руда. До конца года предприятие планирует получить первые товарные медный и никелевый концентраты.
Первая очередь комбината сможет перерабатывать до 7 млн тонн руды в год. На предприятии будут выпускать медные и никелевые концентраты с высоким содержанием платины и палладия, которые востребованы в электронике, авиа-, судо- и машиностроении.
Во время визита участники осмотрели производственные мощности и оценили внедрение современных технологий. На комбинате уже используют цифровые системы управления горными работами, контроля техники и оборудования, а также искусственный интеллект для мониторинга процессов.
«Черногорский ГОК — масштабный проект, который становится новым источником сырья для высокотехнологичных отраслей экономики — от электроники до судо-, авиа- и машиностроения. Причем, он реализуется с учетом требований времени. Использование цифровых технологий — одно из них. Внедрение ИТ-решений позволяет кратно повысить производительность труда, автоматизировать рутинные операции, оптимизировать расходы и повысить качество. На Черногорском ГОКе используются системы, позволяющие в цифровом виде управлять горными работами и планировать движение карьерной техники. Активно внедряется и искусственный интеллект: он позволяет мониторить работу оборудования, прогнозировать возможные отклонения и предотвращать риски, что особенно важно на таких сложных промышленных объектах», — отметил Дмитрий Григоренко.
Запуск первой очереди предприятия позволит создать около 1600 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.
«Для Красноярского края запуск Черногорского ГОКа — это еще один мощный импульс к развитию арктических территорий и укреплению нашей промышленной базы. Важно, чтобы на таких высокотехнологичных предприятиях работали именно наши специалисты. Мы со своей стороны будем и дальше создавать условия, чтобы молодежь строила свою карьеру здесь, в Красноярском крае, а северные города получали современную инфраструктуру и комфортную среду для жизни», — подчеркнул губернатор Михаил Котюков.
Как отметил президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев, строительство предприятия в условиях Крайнего Севера заняло пять лет.
«За непродолжительное время нам с нуля удалось создать производственную инфраструктуру. Развернуть крупную стройку в условиях Крайнего Севера — весьма сложная задача. Считаю, мы с ней справляемся: внедряем новые технологии строительства, применяем современные производственные инновации», — сказал Муса Бажаев.
«Черногорский ГОК — один из ключевых промышленных проектов для развития Арктической зоны и укрепления технологической базы страны. Для ВЭБ.РФ важно, что такие проекты дают прямой эффект для людей: создают новые рабочие места, развивают инфраструктуру, обеспечивают налоговые поступления и формируют долгосрочные возможности для северных территорий. Фабрика проектного финансирования гарантирует экономическую устойчивость проекта в условиях высоких процентных ставок», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.