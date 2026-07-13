На севере Красноярского края запустили первый этап Черногорского ГОКа

«Для Красноярского края запуск Черногорского ГОКа — это еще один мощный импульс к развитию арктических территорий и укреплению нашей промышленной базы. Важно, чтобы на таких высокотехнологичных предприятиях работали именно наши специалисты. Мы со своей стороны будем и дальше создавать условия, чтобы молодежь строила свою карьеру здесь, в Красноярском крае, а северные города получали современную инфраструктуру и комфортную среду для жизни», — подчеркнул губернатор Михаил Котюков.