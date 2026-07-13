Нетаньяху рассказал, как вызвал гнев сенатора Грэма из-за финансирования Израиля

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года, предположительно, из-за расслоения аорты. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.