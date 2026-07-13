Нетаньяху рассказал, как вызвал гнев сенатора Грэма из-за финансирования Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец (от штата Южная Каролина) Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пришел в ярость от одной идеи возможного отказа Израиля от помощи США. Об этом рассказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«В последнем разговоре, который у меня с ним был, я сказал, что мы выросли, мы можем сами обеспечивать свое финансирование, свое оружие для защиты Израиля и наших интересов с Америкой. Поэтому я собираюсь постепенно сокращать военную поддержку и свести ее к нулю», — заявил Нетаньяху в эфире телеканала Fox News.
Грэм, по словам премьера, пришел в ярость и начал кричать: «Ни за что, ты не можешь так поступать». Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что фактически вступил в конфликт с главой правительства еврейского государства, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его.
Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года, предположительно, из-за расслоения аорты. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.