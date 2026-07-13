Более 400 подростков Приморья примут участие в летних сменах центра «ВОИН»

За две недели ребята освоят навыки, которые могут пригодиться не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. Под руководством опытных инструкторов школьники изучат основы тактической медицины, огневой и тактической подготовки, познакомятся с работой беспилотных систем, научатся ориентироваться на местности и действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.