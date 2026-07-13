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Более 400 подростков Приморья примут участие в летних сменах центра «ВОИН»

В Приморском крае стартовала первая летняя смена «Время юных героев» центра «ВОИН».

Источник: НИА Владивосток

Более 200 школьников уже приступили к обучению на базе детского лагеря «Юнга». Всего этим летом участниками программы станут свыше 400 подростков региона: вторая смена пройдет в конце августа.

За две недели ребята освоят навыки, которые могут пригодиться не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. Под руководством опытных инструкторов школьники изучат основы тактической медицины, огневой и тактической подготовки, познакомятся с работой беспилотных систем, научатся ориентироваться на местности и действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Занятия проводят профессиональные инструкторы, в том числе участники специальной военной операции и военнослужащие с боевым опытом, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

Такая смена впервые проходит в Приморье. Она позволит ребятам получить практические навыки и определиться с будущей профессией. Более 150 тысяч курсантов от Донбасса до Камчатки прошли подготовку в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН». Теперь такая возможность появилась и у ребят в Приморье.

«Инструкторы центра “ВОИН” регулярно проводят для молодёжи региона образовательные программы по патриотическому воспитанию, военно-спортивной подготовке и развитию полезных практических навыков, а также активно участвуют в крупных краевых молодёжных мероприятиях», — отметил руководитель агентства по делам молодёжи Приморского края Роман Ковбас.