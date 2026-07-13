Один человек погиб и четверо пострадали при ударах США по Ирану

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Соединенные Штаты утверждают, что удары направлены на «снижение возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». Тегеран в ответ заявил о запуске БПЛА и ракет по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.