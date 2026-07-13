Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и четверо пострадали при ударах США по Ирану

При ударе США по насосной станции в провинции Хузестан на западе Ирана погиб мужчина, сообщает IRNA. Еще четыре человека пострадали. Других подробностей о последствиях удара агентство не приводит.

При ударе США по насосной станции в провинции Хузестан на западе Ирана погиб мужчина, сообщает IRNA. Еще четыре человека пострадали. Других подробностей о последствиях удара агентство не приводит.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Соединенные Штаты утверждают, что удары направлены на «снижение возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». Тегеран в ответ заявил о запуске БПЛА и ракет по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше