Климатолог предрёк новую волну аномальной жары в европейской части России

Европейская территория России примет на себя основной удар новой волны экстремальной жары, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил учёный, вторая за лето мощная волна зноя будет двигаться по иной траектории — от Магриба в северо-восточную Европу, а не к западной Скандинавии, как предыдущая.
По его словам, над европейской частью России одновременно сойдутся два особенно тёплых атмосферных процесса.
«Здесь совпадут эта волна жары и антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, а также ещё одна чрезвычайно тёплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья», — отметил Фаццини.
Именно это сочетание, подчеркнул эксперт, делает российские регионы наиболее уязвимыми перед стихией. Помимо европейской части России, сильнее всего пострадают Скандинавия, страны Балтии и Польша.
«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия», — добавил климатолог.
Ранее французская энергетическая компания EDF приостановила работу трёх ядерных реакторов и снизила мощность ещё восьми из-за аномальной жары.