Стоматолог Лысенков: иногда боль в зубе может быть признаком инфаркта

Не всякая боль в области зубов связана с кариесом или воспалением дёсен. Иногда пациент приходит к стоматологу с жалобой на «больной зуб», а при осмотре оказывается, что зубы совершенно здоровы. В таких случаях стоматолог может стать первым врачом, который заподозрит заболевание совсем другого органа.