Стоматолог Лысенков: иногда боль в зубе может быть признаком инфаркта

Не всякая боль в области зубов связана с кариесом или воспалением дёсен. Иногда пациент приходит к стоматологу с жалобой на «больной зуб», а при осмотре оказывается, что зубы совершенно здоровы. В таких случаях стоматолог может стать первым врачом, который заподозрит заболевание совсем другого органа.
Об этом рассказал в беседе с RT стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.
«Один из самых опасных примеров — заболевания сердечно-сосудистой системы. При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — предупредил он.
Иногда человек уверен, что у него разболелся зуб, хотя истинная причина — нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, добавил врач.
«Особенно настораживает ситуация, если боль возникает во время физической нагрузки, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха или проходит после отдыха», — подчеркнул собеседник RT.
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Не менее часто стоматологи первыми замечают признаки заболеваний желудочно-кишечного тракта, пояснил Лысенков.
«Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) кислое содержимое желудка регулярно попадает в пищевод и полость рта, постепенно разрушая зубную эмаль. Пациент может жаловаться на повышенную чувствительность зубов, хотя причина находится вовсе не в стоматологической сфере», — предостерёг специалист.
Кроме того, по его словам, иногда причиной становятся заболевания ЛОР-органов.
«При воспалении верхнечелюстной пазухи пациенты нередко жалуются на боль сразу в нескольких верхних зубах, хотя сами зубы остаются здоровыми. Обычно при этом появляются заложенность носа, чувство давления в области щеки или лба, насморк», — заявил врач.
Отмечается, что похожую картину может давать невралгия тройничного нерва.
«Для неё характерны резкие, простреливающие боли, которые человек нередко принимает за сильную зубную боль. Однако стоматологическое лечение в этом случае не помогает, поскольку проблема связана с нервной системой», — добавил стоматолог.
Иногда боль в области зубов сопровождает и другие заболевания — например, опухоли челюстно-лицевой области, патологии слюнных желез или некоторые неврологические нарушения, предупредил он.
Ранее доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1, глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко в беседе с RT напомнил простые способы защиты зубов от кариеса.