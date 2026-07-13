Нетаньяху может лишиться всего: главная новость войны 13 июля

«Нетаньяху рискует, что его могут просто убрать физически. И дело даже не в том, что это может сделать Иран, — это может произойти и внутри. В этих условиях легко все спихнуть на Иран. Охота идет не со стороны Ирана, а, скорее всего, со стороны внутренних оппонентов. Когда одна группа сильно обогащается, а другая теряет, те, кто теряет, могут пойти на физическое устранение и Нетаньяху, и Трампа», — резюмировал Перенджиев.