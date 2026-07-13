Нетаньяху может лишиться всего: главная новость войны 13 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно идет на дальнейшее обострение конфликта на Ближнем Востоке, используя боевые действия не только для сохранения власти, но и для личного обогащения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По словам эксперта, ставка на силовые акции уже не помогает израильскому лидеру удержать рейтинг. Согласно опросу телеканала Channel 12, уровень недоверия к Нетаньяху достиг 60%, тогда как поддерживают его лишь 38% граждан. Однако остановиться политик уже не может.
«Нетаньяху будет пытаться поднимать свой рейтинг и удерживать власть, а по факту рейтинг будет еще дальше опускаться именно за счет продолжения войны. У людей будет все больше возникать протестных настроений, потому что в Израиле эта война тоже не нужна. Но он как тот крокодил, который с открытым ртом не может пятиться назад — только вперед, пока ему зубы не обломают», — заявил Перенджиев.
Главной невидимой пружиной затяжного конфликта эксперт называет биржевую игру, в которую вовлечены команды Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. По его версии, военные операции синхронизируются с рыночными котировками.
«Война еще и приносит дивиденды. Перед тем как наносить удары, идет игра на бирже: закупаются ценные акции, когда они дешевы. Потом, когда появляется какое-то миролюбивое заявление Трампа или кого-то еще, акции надо продавать, так как они будут падать. Это такая биржевая война, в которой участвуют и команда Трампа, и команда Нетаньяху», — пояснил аналитик.
Иранское направление остается главным рычагом эскалации. На фоне заявлений министра обороны Израиля Исраэля Каца о подготовке к самостоятельной военной операции против Ирана, Перенджиев прогнозирует возобновление обмена ракетными ударами. При этом, по его мнению, Нетаньяху будет намеренно убеждать Вашингтон в непримиримости Тегерана.
Однако игра на бирже и затягивание войны могут обернуться фатальными последствиями для самих бенефициаров. Перенджиев не исключает, что внутренние оппоненты, теряющие деньги из-за инсайдерских схем, могут пойти на физическое устранение ключевых игроков.
«Нетаньяху рискует, что его могут просто убрать физически. И дело даже не в том, что это может сделать Иран, — это может произойти и внутри. В этих условиях легко все спихнуть на Иран. Охота идет не со стороны Ирана, а, скорее всего, со стороны внутренних оппонентов. Когда одна группа сильно обогащается, а другая теряет, те, кто теряет, могут пойти на физическое устранение и Нетаньяху, и Трампа», — резюмировал Перенджиев.