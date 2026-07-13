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В Госдуме предложили ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой предоставить отцам право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней после рождения ребенка. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой предоставить отцам право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней после рождения ребенка. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Согласно предложению, воспользоваться отпуском можно будет полностью или по частям в течение первых трех месяцев со дня рождения ребенка. Аналогичная мера поддержки предлагается для семей, усыновивших ребенка или оформивших над ним опеку.

По словам Чернышова, гибкий механизм позволит семьям самостоятельно определить наиболее подходящее время для получения помощи — сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинского учреждения, в период первых медицинских обследований новорожденного или позднее.

Парламентарий отметил, что первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложными для семьи. По его мнению, возможность для отца официально посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению бытовых вопросов будет способствовать укреплению семейных отношений, формированию ответственного родительства и достижению демографических целей страны.

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