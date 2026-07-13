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Дронобоек становится больше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани на выставке «Дрон EXPO» наши инженеры показали ИИ-дрон ИС-09 с пусковой установкой в виде ружья с прицелом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани на выставке «Дрон EXPO» наши инженеры показали ИИ-дрон ИС-09 с пусковой установкой в виде ружья с прицелом.

Выглядит максимально эффектно.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

Напомним, что дрон «Ёлка» показал на СВО прекрасные результаты по сбиванию БПЛА ВСУ. Причём, «Ёлка» наводится сама и стоит дешевле обычных беспилотников.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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