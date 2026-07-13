Дронобоек становится больше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани на выставке «Дрон EXPO» наши инженеры показали ИИ-дрон ИС-09 с пусковой установкой в виде ружья с прицелом.
Выглядит максимально эффектно.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
Напомним, что дрон «Ёлка» показал на СВО прекрасные результаты по сбиванию БПЛА ВСУ. Причём, «Ёлка» наводится сама и стоит дешевле обычных беспилотников.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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