ЦИК завершил прием документов от партий для участия в выборах в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Срок подачи документов истек 12 июля в 18:00 по московскому времени.
Всего документы для участия в выборах представили 11 политических партий. Среди них пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских: Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и «Зеленые».
На данный момент ЦИК уже заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Новых людей», «Яблока» и Партии пенсионеров.
Также завершился прием документов от самовыдвиженцев. По одномандатным округам в порядке самовыдвижения выдвинуто 80 кандидатов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.