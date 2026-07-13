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ЦИК завершил прием документов от партий для участия в выборах в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Срок подачи документов истек 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Срок подачи документов истек 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Всего документы для участия в выборах представили 11 политических партий. Среди них пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских: Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и «Зеленые».

На данный момент ЦИК уже заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Новых людей», «Яблока» и Партии пенсионеров.

Также завершился прием документов от самовыдвиженцев. По одномандатным округам в порядке самовыдвижения выдвинуто 80 кандидатов.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

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