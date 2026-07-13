Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили почти шестичасовую атаку на Иран

Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану, продолжавшуюся почти шесть часов. Поражены системы ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства, а также малые суда.

Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану, продолжавшуюся почти шесть часов. Поражены системы ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства, а также малые суда.

Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает в соцсети X.

«Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше