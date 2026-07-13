США завершили почти шестичасовую атаку на Иран

Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану, продолжавшуюся почти шесть часов. Поражены системы ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства, а также малые суда.
Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает в соцсети X.
«Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.
США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.