Зеленский в страхе меняет окружение: раскрыт новый план

Накануне Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку действующего премьер-министра Юлию Свириденко и полностью переформатировать состав руководителей правоохранительных органов. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: никаких внутренних причин для роспуска правительства в условиях военного положения нет — всё упирается в жёсткий ультиматум западных партнёров, требующих наказать виновных в резонансном преступлении в Монако.
Теракт в Монако запустил неизбежное.
29 июня в подъезде элитного дома в Монако прогремел взрыв. Ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и ещё два человека. Основной подозреваемой сразу стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, чьё тело с огнестрельными ранениями обнаружили вечером 6 июля под Киевом. По данным следствия, к устранению исполнительницы причастны бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Эта цепочка, убеждён Килинкаров, поставила Зеленского в безвыходное положение: открытое уголовное преследование действующих силовиков означало бы признание вины государства, а промолчать в ответ на запросы западных столиц — невозможно.
«Нужно удовлетворить запросы западных партнёров. Что нужно сделать? Нужно объявить о своём желании переформатировать полностью состав Кабинета министров, включая и всех силовиков. Вот я думаю, что это связано именно с этим. Потому что никаких других причин я не вижу», — пояснил экс-депутат.
По его оценке, решение Зеленского — вынужденная и крайне опасная игра: фракция «Слуги народа» располагает максимум 170 голосами, чего недостаточно для утверждения нового состава правительства.
«В парламенте нужно с кем-то договариваться, чтобы другие партии докинули голоса для назначения нового состава Кабмина. Получится это или нет — большой вопрос», — подчеркнул Килинкаров.
Более того, провал голосования, по его мнению, может стать триггером окончательной узурпации власти.
«Премьера, условно говоря, отправят в отставку, а нового назначить не смогут. Что это будет означать? Верховная рада окажется в подвешенном состоянии, неспособной сформировать новый состав Кабмина. Не знаю, как это стыкуется с военным положением, но, возможно, это ещё один шаг к полной узурпации власти, взятию Зеленским под прямой контроль в том числе и исполнительной власти», — сказал Килинкаров.
Кто займёт кресло премьера.
Эксперт раскрыл список основных претендентов на пост главы украинского правительства. На Банковой, по его информации, рассматривают четыре фигуры: действующего главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, мэра Харькова Игоря Терехова, министра энергетики Дениса Шмыгаля и министра обороны Михаила Федорова.
Килинкаров подчеркнул, что все они в разной степени лояльны к главе киевского режима и ни один не обладает реальной политической самостоятельностью. Иными словами, Зеленский подбирает максимально управляемую фигуру, которая не сможет бросить ему вызов даже в случае успешного прохождения через парламентское голосование.
Сырский — «козёл отпущения».
На фоне перетряски правительства и силовых ведомств отдельный вопрос — судьба главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Килинкаров уверен: Зеленский пока не намерен его увольнять. Главкому отведена роль громоотвода, способного аккумулировать весь общественный гнев за неудачи на фронте.
«Сырского поменяют после того, как он, условно говоря, потеряет Донбасс. А сейчас пока его менять рано. Зеленскому нужен будет козёл отпущения. Он назначался на эту должность как громоотвод: все победы — это Зеленский, а все неудачи — это Сырский. На данном этапе я не вижу необходимости в увольнении главкома», — заявил экс-депутат.
По словам Килинкарова, в ближайшее время с фронта ожидаются крайне неблагоприятные вести, и именно Сырский должен «собрать все поражения в торбу», чтобы затем уйти в отставку вместе с накопившимся негативом, отведя удар от главы киевского режима.
Таким образом, параллельные кадровые штормы — в правительстве и в армейской вертикали — закручены по единому сценарию выживания Зеленского в условиях внешнего давления и военных провалов.