Депутат Чаплин: маткапитал можно использовать для покупки загородного дома

Закон не запрещает использовать материнский капитал для покупки загородной недвижимости. Но есть важное условие — приобретаемый объект должен быть пригоден для круглогодичного проживания, предупредил в беседе с RT Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Это значит, что на участке должен стоять капитальный жилой дом с фундаментом, стенами, крышей, проведёнными коммуникациями и возможностью проживания в зимний период. Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового домика, который не зарегистрирован как жилой, а также на приобретение участка без построек», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, важно, чтобы в Едином государственном реестре недвижимости объект был зарегистрирован именно как жилой дом, а не как садовый или дачный дом.
«Обязательное требование при использовании материнского капитала для покупки жилья — выделение долей всем членам семьи. Сделку необходимо оформить с нотариальным обязательством о выделении долей детям в течение шести месяцев после снятия обременения», — пояснил парламентарий.
Также не получится оплатить сертификатом ремонт дачного домика, если он не является официальным жильём, так как закон разрешает тратить средства только на строительство или реконструкцию жилого дома, отметил Чаплин.
«Главное правило: дача должна быть не просто местом для летнего отдыха, а полноценным жилым домом, где можно жить круглый год. Если это так, вы имеете полное право направить материнский капитал на его приобретение», — заключил депутат.
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