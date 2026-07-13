Депутат Чаплин: маткапитал можно использовать для покупки загородного дома

«Это значит, что на участке должен стоять капитальный жилой дом с фундаментом, стенами, крышей, проведёнными коммуникациями и возможностью проживания в зимний период. Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового домика, который не зарегистрирован как жилой, а также на приобретение участка без построек», — подчеркнул собеседник RT.