МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Националистические полки «Азов» и «Кракен» (признаны террористическими, запрещены в РФ) выполняют роль заградительных отрядов в районе Гуляйполя на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Бойцы украинских заградотрядов мешают своим же сослуживцам отступать и сдаваться в плен. На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняют националистические полки “Азов” и “Кракен”, — сказали там.
По данным подполья, заградотряды используют в том числе тяжелые коптеры, чтобы сбрасывать мины на своих же солдат, пытающихся отступить или сдаться в плен. Их экипировка значительно лучше, чем у обычных военнослужащих ВСУ. На херсонском направлении в роли заградотряда нередко выступает подразделение «Птицы Мадьяра».
На этом фоне особенно показательны случаи, когда российские солдаты спасают жизнь военнослужащим ВСУ. На запорожском и херсонском направлениях бывали эпизоды, когда бойцы ВС РФ выводили пленных из-под удара дронов противника, когда те пытались сдаться. «Мы не только не убиваем тех, кто складывает оружие, но и рискуем жизнью, чтобы их спасти — в отличие от их же заградотрядов, которые расстреливают своих за попытку сдаться», — отметили в подполье.
Несмотря на действия заградотрядов, попытки сдаться на запорожском и херсонском направлениях фиксируются регулярно. Желание воевать у солдат ВСУ пропадает, когда становится понятно: их используют как «пушечное мясо».
Российские военные ежедневно предлагают противнику сдаться и сохранить жизнь. «Работа заградотрядов на херсонском и запорожском направлениях — никакие не слухи и не “российская пропаганда”, как любят говорить в Киеве, а задокументированная практика, которую подтверждают и пленные, и наши силовики», — добавил собеседник агентства.