На этом фоне особенно показательны случаи, когда российские солдаты спасают жизнь военнослужащим ВСУ. На запорожском и херсонском направлениях бывали эпизоды, когда бойцы ВС РФ выводили пленных из-под удара дронов противника, когда те пытались сдаться. «Мы не только не убиваем тех, кто складывает оружие, но и рискуем жизнью, чтобы их спасти — в отличие от их же заградотрядов, которые расстреливают своих за попытку сдаться», — отметили в подполье.