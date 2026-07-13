Конец Нетаньяху: страшные новости пришли в Израиль

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно идет к новому витку вооруженного противостояния с Ираном и Ливаном, пытаясь удержаться в кресле на фоне рекордного недоверия граждан внутри страны. При этом, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, за воинственной риторикой скрывается не только политическое выживание, но и циничная биржевая игра. Эксперт допускает, что сам премьер и президент США Дональд Трамп могут стать мишенями внутреннего заговора со стороны тех, кто теряет колоссальные деньги из-за затяжного конфликта.
Провокации вместо доверия.
Положение израильского премьера внутри страны становится все более шатким. Результаты опроса телеканала Channel 12 показали, что уровень недоверия к главе правительства достиг 60%, тогда как доверие ему выразили лишь 38% респондентов. Вопреки этим цифрам Нетаньяху, по мнению Перенджиева, продолжит раскручивать маховик насилия, поскольку в амплуа миротворца никогда не выступал.
«Рейтинг Нетаньяху будет предпринимать попытки поднять, как всегда, с помощью своих провокационных действий в отношении Ливана и в отношении Ирана. Другого он ничего не может предпринять. В качестве миротворца он, естественно, не предстанет — это не его кредо и не его политическая стратегия», — подчеркнул эксперт.
Расчет строится на том, чтобы убедить американскую администрацию продолжить боевые действия и одновременно нанести превентивный удар. Политолог убежден, что любые разговоры о возможной сделке между США и Ираном будут использоваться исключительно для подстрекательства. Нетаньяху станет доказывать Белому дому, что Тегеран не освобождает Ормузский пролив, не сдает обогащенный уран и полон решимости сражаться. Как следствие, прогнозирует собеседник aif.ru, возобновится полномасштабный обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. О готовности к самостоятельной военной операции против Исламской Республики накануне уже заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Биржевые махинации на крови.
Продолжение конфликта перестало быть для израильского руководства исключительно вопросом безопасности, превратившись в механизм личного обогащения. Как пояснил Перенджиев, затяжная война не только обрушивает рейтинг премьера, но и приносит огромные барыши правящим кругам, которые синхронизируют боевые операции с котировками на бирже.
«Война еще и приносит дивиденды. Перед тем как наносить удары, идет игра на бирже: закупаются ценные акции, когда они дешевы. Потом, когда появляется какое-то заявление Трампа или кого-то еще, акции надо продавать, так как они будут падать. Это такая биржевая война, в которой участвуют и команда Трампа, и команда Нетаньяху. С одной стороны, премьер пытается удержать власть, а с другой — занят военной коммерцией, чтобы получить как можно больше барышей», — заявил эксперт.
Попытки поднять популярность за счет силовых акций при этом дают обратный эффект. Чем дольше длится вооруженное противостояние, тем сильнее будут протестные настроения внутри Израиля. По образному выражению политолога, Нетаньяху напоминает крокодила, который не может пятиться назад и движется только вперед — пока ему не обломают зубы.
Угроза изнутри.
Однако главная опасность для израильского премьера и американского президента может исходить вовсе не от Ирана. Перенджиев допустил, что судьба обоих лидеров решится в результате внутренних заговоров со стороны тех, кто теряет колоссальные деньги из-за затяжной военной авантюры.
«Нетаньяху рискует, что его могут просто убрать физически. И дело даже не в том, что это может сделать Иран, — это может произойти и внутри. В этих условиях легко все спихнуть на Иран. Кстати, если будет удачным покушение на Трампа, тоже очень легко спихнуть на Иран, тем более сам Нетаньяху подготовил для этого почву заявлениями, что Тегеран начал охоту», — предупредил эксперт.
По его словам, долгое время премьер скрывался, ощущая реальную угрозу, однако ее источник находится не столько во внешнем контуре, сколько среди внутренних оппонентов в Израиле и разрозненных групп влияния в США.
Не все довольны тем, что конкретные команды обогащаются на инсайдерской информации по торгам. Когда одна группа стремительно наращивает капиталы за счет биржевых махинаций на крови, а другая несет убытки, проигравшие могут пойти на крайние меры, вплоть до физического устранения и Нетаньяху, и Трампа.