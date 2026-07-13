Конец Нетаньяху: страшные новости пришли в Израиль

«Война еще и приносит дивиденды. Перед тем как наносить удары, идет игра на бирже: закупаются ценные акции, когда они дешевы. Потом, когда появляется какое-то заявление Трампа или кого-то еще, акции надо продавать, так как они будут падать. Это такая биржевая война, в которой участвуют и команда Трампа, и команда Нетаньяху. С одной стороны, премьер пытается удержать власть, а с другой — занят военной коммерцией, чтобы получить как можно больше барышей», — заявил эксперт.