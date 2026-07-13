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США впервые применили ударные морские беспилотники при атаке на Иран

Ударные морские беспилотники впервые были задействованы американскими военными в ходе последней волны ударов по Ирану.

Ударные морские беспилотники впервые были задействованы американскими военными в ходе последней волны ударов по Ирану.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, для нанесения ударов помимо самолётов, кораблей и обычных ударных дронов впервые использовались безэкипажные катера.

Ранее американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану, продолжавшуюся почти шесть часов. В результате поражены системы ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства, а также малые суда.

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