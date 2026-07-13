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На выборах депутатов Госдумы по округу № 98 выдвинут первый кандидат

Иркутская область, НИА-Байкал — На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва представил документы о выдвижении кандидат Олег Новицкий.

Источник: Reuters

Он выдвинут партией КПРФ.

Избирком принял документы и выдал кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета.

Олег Новицкий также представил документы на регистрацию, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, президентским указом выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. На территории Иркутской области образованы четыре одномандатных округа (Иркутский № 95, Ангарский № 96, Шелеховский № 97, Братский № 98). Полномочия четырех окружных избиркомов возложены на Избирательную комиссию Иркутской области.

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