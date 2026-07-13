СМИ: в России готовят механизм контроля за импортом легкой промышленности

Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров планируется использовать данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По задумке ведомств, существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.