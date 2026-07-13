СМИ: в России готовят механизм контроля за импортом легкой промышленности

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минпромторг, Федеральные налоговая и таможенная службы России планируют до конца года испытать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности, следует из проекта протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«Минпромторг, Федеральные налоговая (ФНС) и таможенная службы (ФТС) до конца года планируют протестировать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности», — пишут «Известия» после ознакомления с проектом.
Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров планируется использовать данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По задумке ведомств, существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.
По данным госкомиссии, в четвертом квартале 2026 года будут представлены результаты эксперимента, а его запуск объясняется участившимся недостоверным декларированием стоимости зарубежных товаров.
Как уточнил «Известиям» представитель Центра развития перспективных технологий, интеграция его данных с системами ФНС и ФТС технически возможна.