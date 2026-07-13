Политолог Дудаков раскрыл, что ждет Америку после смерти Грэма

После смерти сенатора Линдси Грэма* политика США может стать менее воинственной. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков дал прогноз, как изменится расстановка сил в Белом доме.
«Смерть Грэма* резко ослабляет позиции ярых ястребов-неоконов в Вашингтоне, потому что он был их ключевым представителем. Для республиканцев осложняется ситуация на предстоящих выборах: так как праймериз в Южной Каролине уже прошли, придется сейчас переигрывать. Есть вероятность того, что демократы могут выиграть в Южной Каролине после смерти Линдси Грэма*. Это облегчает для них задачу получения большинства в Сенате», — сказал он.
По словам американиста, смерть Грэма* олицетворяет собой постепенный процесс смены поколений.
«Линдси Грэм* сидел в Сенате с 2003 года, то есть уже почти четверть века. Это та самая когорта ястребов-неоконов эпохи Буша-младшего из нулевых годов. Они постепенно, в связи с биологическими причинами, отправляются в иной мир, и поэтому происходит смена поколений. Более молодые республиканцы уже в гораздо меньшей степени настроены продвигать вот такую радикальную истребительную повестку, которую Линдси Грэм*, наверное, доводил до абсурда. Он был сторонником войны со всем миром: и с нами, и с Китаем, и с Ираном, и с Северной Кореей, и с Венесуэлой, и так далее. То есть не было ни одной войны, которую бы он не поддерживал. Молодое поколение республиканцев настроено более прагматично, понимает то, что ресурсы США сейчас ограничены, и нужно более реалистично подходить к тому, что происходит в мире», — объяснил свою позицию Дудаков.
Ранее стали известны причины смерти Грэма*.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.