Политолог Дудаков раскрыл, что ждет Америку после смерти Грэма

«Линдси Грэм* сидел в Сенате с 2003 года, то есть уже почти четверть века. Это та самая когорта ястребов-неоконов эпохи Буша-младшего из нулевых годов. Они постепенно, в связи с биологическими причинами, отправляются в иной мир, и поэтому происходит смена поколений. Более молодые республиканцы уже в гораздо меньшей степени настроены продвигать вот такую радикальную истребительную повестку, которую Линдси Грэм*, наверное, доводил до абсурда. Он был сторонником войны со всем миром: и с нами, и с Китаем, и с Ираном, и с Северной Кореей, и с Венесуэлой, и так далее. То есть не было ни одной войны, которую бы он не поддерживал. Молодое поколение республиканцев настроено более прагматично, понимает то, что ресурсы США сейчас ограничены, и нужно более реалистично подходить к тому, что происходит в мире», — объяснил свою позицию Дудаков.