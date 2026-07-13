Посольство во Франции призвало россиян оценивать риски перед поездками за рубеж

Россиянам перед выездом за границу следует тщательно взвешивать риски, особенно при планировании поездок в недружественные страны, заявили в посольстве России во Франции.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как подчеркнули дипломаты, речь идёт не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.
В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности и комфорта было бы опрометчиво.
С 1 сентября туроператоры и турагенты будут обязаны информировать клиентов о возможных рисках во время путешествия, правилах въезда в страну и местных обычаях.