В АКРА назвали регионы, которым списали больше всех бюджетных кредитов

Меньше всего долгов было списано Крыму — 5,8 миллиона рублей, или порядка 0,1% от общей задолженности региона по бюджетным кредитам. В конце рейтинга также Ненецкий автономный округ со списанными 99,5 миллиона рублей, или 23% долга региона, Чукотский АО — с 226,6 миллиона рублей, или 3% долга, Забайкальский край — с 241,4 миллиона рублей, или 1% долга, и Мурманская область — с объемом списания в 364,5 миллиона рублей, или 2% долга региона.