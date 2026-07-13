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Times: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны

Под Хельсинки создали сеть из 5,5 тыс. убежищ, способных вместить почти миллион человек.

Под Хельсинки создали сеть из 5,5 тыс. убежищ, способных вместить почти миллион человек.

Об этом сообщает Times.

Под улицами финской столицы скрывается разветвлённая система подземных сооружений, предназначенных для защиты населения при ядерном ударе или нападении.

Сотрудник городского отдела безопасности Юкка-Пекка Шродерус пояснил, что в мирное время эти пространства сдаются в аренду.

«Городские власти построили убежища для экстренных случаев, но затем сдали в аренду. Хорошо, что они используются, так что мы знаем, что всё работает», — сказал он.

По словам Шродеруса, внутри подземного города расположены олимпийские бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что финское руководство снятием запрета на размещение ядерного оружия поставило свою страну на карту целей для ядерного оружия России.

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