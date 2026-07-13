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Посольство РФ во Франции предупредило об опасности поездок в страны ЕС

Посольство России во Франции обратилось к соотечественникам с важным предупреждением. Дипломаты призвали россиян тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок. Особенно это касается государств, которые Москва относит к недружественным. В дипмиссии подчеркнули — полагаться на прежний уровень безопасности в этих странах больше не стоит.

Источник: Life.ru

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — приводит комментарий дипмиссии РИА «Новости».

Представители дипмиссии уточнили детали обращения. Речь идёт не только о физической безопасности. Туристам следует учитывать правовые, политические и консульские аспекты пребывания за границей. Дипломаты считают, что в каждом конкретном случае необходимо оценивать совокупность факторов, способных повлиять на положение российского гражданина.

В посольстве добавили — в нынешней международной обстановке рассчитывать на привычный уровень безопасности и комфорта в любой ситуации было бы опрометчиво.

Предупреждение прозвучало на фоне взрыва в Монако, при котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Сейчас его состояние постепенно улучшается. Однако жизнь его пострадавшей спутницы остаётся под угрозой. Их общий ребёнок также продолжает лечение. Покушение на предпринимателя совершили 29 июня. Подозреваемой оказалась украинка Анастасия Березовская 1987 года рождения. Киллерша успела скрыться после взрыва, однако позже её нашли убитой под Киевом. По обвинению в её убийстве задержали сотрудника ГУР Украины и бывшего полицейского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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