Посольство РФ во Франции предупредило об опасности поездок в страны ЕС

Предупреждение прозвучало на фоне взрыва в Монако, при котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Сейчас его состояние постепенно улучшается. Однако жизнь его пострадавшей спутницы остаётся под угрозой. Их общий ребёнок также продолжает лечение. Покушение на предпринимателя совершили 29 июня. Подозреваемой оказалась украинка Анастасия Березовская 1987 года рождения. Киллерша успела скрыться после взрыва, однако позже её нашли убитой под Киевом. По обвинению в её убийстве задержали сотрудника ГУР Украины и бывшего полицейского.