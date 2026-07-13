Юрий Слюсарь проверил ход ликвидации последствий воздушной атаки в Азове

Губернатор Юрий Слюсарь сразу после Таганрога выехал в Азов, где также продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов.
В Азове и Азовском районе идет тушение пожара на объекте хранения нефтепродуктов и одном из предприятий, пострадавших в результате массированной воздушной атаки.
Для устранения последствий задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены, необходимой для тушения пожара, достаточно.
На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован.
Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено.
В Азове и Азовском районе погибших и пострадавших нет.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, развертывать пункт временного размещения не потребовалось — жители эвакуированных домов разместились у знакомых и родственников. Жителям будет оказана вся необходимая помощь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.