Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ своим дроном завело солдата в плен

Командование ВСУ собственным дроном завело солдата в плен.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Командование ВСУ собственным дроном завело своего солдата в плен к российским бойцам, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Южной» группировки с позывным Шторм.

«Пленный один говорит: “Вот, поймали, через неделю завели на “передок” (зону боевых действий — ред.), “птичками” (дронами — ред.) заводили”. Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — рассказал Шторм.

По словам командира расчета, сдавшийся в плен мобилизованный попал на передовую всего неделю назад и выбрал жить.

«Может там (в командовании противника — ред.) не знали, что в нашу позицию заводят солдат, но на позиции уже сидели наши ребята. А противника “птичкой” заводили, и вот — завели в плен», — добавил собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше