Командование ВСУ своим дроном завело солдата в плен

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Командование ВСУ собственным дроном завело своего солдата в плен к российским бойцам, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Южной» группировки с позывным Шторм.
«Пленный один говорит: “Вот, поймали, через неделю завели на “передок” (зону боевых действий — ред.), “птичками” (дронами — ред.) заводили”. Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — рассказал Шторм.
По словам командира расчета, сдавшийся в плен мобилизованный попал на передовую всего неделю назад и выбрал жить.
«Может там (в командовании противника — ред.) не знали, что в нашу позицию заводят солдат, но на позиции уже сидели наши ребята. А противника “птичкой” заводили, и вот — завели в плен», — добавил собеседник агентства.