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Опубликованы кадры ударов США по Ирану

В республике были уничтожены десятки целей, сообщили в CENTCOM.

ТАСС, 13 июля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видео, на котором запечатлены удары по Ирану. В результате американские военные уничтожили несколько десятков целей.

Как сообщили в командовании, завершена очередная серия наступательных ударов по республике, поражены десятки целей в нескольких местах с применением высокоточных боеприпасов. В CENTCOM отмечали, что целью нападения стало ослабление возможностей Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив.

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