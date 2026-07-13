Опубликованы кадры ударов США по Ирану

Как сообщили в командовании, завершена очередная серия наступательных ударов по республике, поражены десятки целей в нескольких местах с применением высокоточных боеприпасов. В CENTCOM отмечали, что целью нападения стало ослабление возможностей Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив.