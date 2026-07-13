Иран готов на страшное: битва за Ормузский пролив вступает в решающую фазу

Американские военные нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива после объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о его закрытии. Эксперты в эксклюзивных комментариях aif.ru спрогнозировали, сколько продлится очередное обострение, как будет развиваться ситуация и чем оно закончится.
Ормузский пролив закрыт: новый виток конфликта между США и Ираном.
США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива на фоне объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о его закрытии до «дальнейшего уведомления» и до прекращения вмешательства США в регионе, сообщили американские СМИ.
Ранее Иран и США уже обменялись ударами. Очередная атака США произошла ночью: взрывы прогремели в Бушере, Ассалуйе, Сирике и Чахбехаре на юге страны, также сообщалось об ударах по острову Кешм и городу Бендер-Аббас. В ответ Иран начал серию атак по американским объектам на Ближнем Востоке. Под обстрел попали военные объекты США в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании. В ОАЭ и Бахрейне объявляли воздушную тревогу и работала ПВО.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что удары по американским базам нанесли США не материальный, но болезненный политический ущерб.
«Американцы ещё до этого выводили со своих баз на Ближнем Востоке и оборудование, и вооружение, которые играют второстепенную роль при ведении боевых действий. Это было необходимо для сохранности этих материальных ценностей в случае ударов Ирана. Вероятность того, что на базах есть большое скопление какой-то техники, я исключаю», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что Иран, атаковав базы США на Ближнем Востоке, нанёс удары по политическому имиджу Вашингтона.
«Это очень серьёзный политический удар по США. Иранцы не дают американцам закрепить своё присутствие на Ближнем Востоке, они вынуждены скрываться, рассредоточивать свои войска, своё оружие», — объяснил Кнутов.
Эскалация будет непродолжительной, но не последней.
О том, как будет дальше разворачиваться ситуация на Ближнем Востоке и сколько продлится очередная эскалация, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Начался новый этап эскалации. Он сопровождается достаточно жёсткими заявлениями сторон, прежде всего американского президента. Однако у США нет возможности повторить тот масштаб атаки, который был, начиная с конца февраля. По всей вероятности, всё-таки данный период эскалации будет не настолько продолжительным и интенсивным, как предыдущий, и будет сопровождаться переговорным процессом», — отметил он.
Политолог объяснил, что нынешняя эскалация непродолжительна, но будет последней.
«Вероятнее всего, будет непродолжительный обмен ударами, который всё-таки завершится либо новым переговорным процессом, либо тем, что стороны, прежде всего США, исчерпают возможности военных действий и перейдут к более латентной, скрытой фазе конфликта. Длительность конфликта не будет столь масштабной, как это было в предыдущей фазе, и ограничится примерно одной-двумя неделями. По всей вероятности, это не последний этап эскалации. Причина состоит в том, что Трамп находится в западне, которую сам себе устроил. Он не может выйти из этого конфликта без репутационных потерь, но при этом не может продолжать конфликт высокой интенсивности, потому что у США просто нет возможности», — сказал эксперт.
Кто выигрывает в противостоянии?
Как уточнил Шаповалов, в данный момент США находятся в проигрышной позиции, но говорить об однозначной победе Ирана преждевременно.
«Иран эффективно разыгрывает свои карты против сверхдержавы, и американцы ничего не достигли, более того, понесли существенные потери. Сейчас можно говорить о поражении Соединённых Штатов, которые не смогли реализовать свои цели. Иран отстоял свою независимость, продемонстрировал свою силу и усиливает свои позиции в регионе. О победе говорить преждевременно, потому что конфликт не закончится на этом, высока вероятность того, что он будет пролонгирован, и США будут пытаться теми или иными способами прямой военной агрессии либо как-то иначе всё-таки нанести урон Ирану», — объяснил он свою позицию.
Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что в данный момент США, несмотря на технологические преимущества, потерпели поражение на Ближнем Востоке.
«У США есть, конечно, ещё серьёзный потенциал, вплоть до тактического ядерного оружия, и ясно, что в случае его применения Иран потерпит поражение, но на уровне той операции, которую задумал Вашингтон, США потерпели поражение. Иран сохраняет самостоятельную позицию, не идёт на уступки США. Это говорит о том, что морально-политическая победа за Тегераном. В военном отношении Иран проигрывает, неся потери гораздо больше, чем США, но морально-политически выигрывает. И это понимает весь мир», — резюмировал Кнутов.
Что дальше: переговоры или новый удар?
Эксперты уверены, что конфликт США и Ирана будет продолжаться ещё достаточно долго. На это указывают резкие заявления лидеров двух стран. Новый верховный аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи в первом после назначения обращении пообещал отомстить за убийство своего отца Али Хаменеи, погибшего в результате американско-израильского воздушного удара 28 февраля. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если иранские власти исполнят свою угрозу убить или попытаться убить действующего президента США, тысяча ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, ещё тысячи незамедлительно последуют за ними.
Чем закончится противостояние двух стран, покажет время.