Иран готов на страшное: битва за Ормузский пролив вступает в решающую фазу

«Вероятнее всего, будет непродолжительный обмен ударами, который всё-таки завершится либо новым переговорным процессом, либо тем, что стороны, прежде всего США, исчерпают возможности военных действий и перейдут к более латентной, скрытой фазе конфликта. Длительность конфликта не будет столь масштабной, как это было в предыдущей фазе, и ограничится примерно одной-двумя неделями. По всей вероятности, это не последний этап эскалации. Причина состоит в том, что Трамп находится в западне, которую сам себе устроил. Он не может выйти из этого конфликта без репутационных потерь, но при этом не может продолжать конфликт высокой интенсивности, потому что у США просто нет возможности», — сказал эксперт.