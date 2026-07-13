Долг рэпера Лигалайза* вырос на полмиллиона рублей в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Долг рэп-исполнителя Андрея Меньшикова* (творческий псевдоним Лигалайз*, признан в РФ иноагентом) вырос на полмиллиона рублей и превысил 700 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомились РИА Новости.
На прошлой неделе суд в Москве вновь оштрафовал рэп-исполнителя на 50 тысяч рублей. Как стало известно в сентябре прошлого года на основании судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми тогда ознакомилось РИА Новости, с Меньшикова* взыскивалась задолженность по кредитам и иноагентскому штрафу почти в 200 тысяч рублей.
Сейчас с музыканта принудительно взыскивают в общей сложности 730 тысяч рублей по шести исполнительным производствам, которые в том числе касаются его долгов по кредитам, невыплаченных иноагентских штрафов, а также задолженности по налогам.
При этом всего с января 2024 года в отношении Меньшикова* было возбуждено 11 исполнительных производств, в общей сложности с рэпера взыскивали почти миллион рублей задолженностей по иноагентским штрафам, налогам, кредитам и исполнительному документу. Однако с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года пять производств были прекращены из-за того, что не удалось найти имущество музыканта.
* Признан в России иноагентом.