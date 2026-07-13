Долг рэпера Лигалайза* вырос на полмиллиона рублей в России

При этом всего с января 2024 года в отношении Меньшикова* было возбуждено 11 исполнительных производств, в общей сложности с рэпера взыскивали почти миллион рублей задолженностей по иноагентским штрафам, налогам, кредитам и исполнительному документу. Однако с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года пять производств были прекращены из-за того, что не удалось найти имущество музыканта.