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В Бахрейне снова сработали сирены воздушной тревоги

В Бахрейне снова прозвучал сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги снова сработали в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее МВД уже сообщало о воздушной тревоге в королевстве.

«Прозвучала сирена воздушной тревоги. Подданным и иностранным резидентам предписано соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах», — отмечается в сообщении ведомства в социальной сети Х.

В публикации не приводятся другие подробности.

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