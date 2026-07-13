КСИР ударил по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне

Об этом сообщает Mehr.
Удары пришлись на ангары для самолётов радиоэлектронной борьбы P-8, ремонтные базы для вертолётов и ключевой пункт управления дронами.
Все эти объекты были уничтожены.
«Операция возмездия продолжается», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по базе США «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на американские атаки по иранской территории.
В КСИР заявили об ударе по складам ракет и резервуарам с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.
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