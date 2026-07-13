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КСИР ударил по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) на втором этапе ответной операции против США нанёс удар по американской базе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) на втором этапе ответной операции против США нанёс удар по американской базе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

Об этом сообщает Mehr.

Удары пришлись на ангары для самолётов радиоэлектронной борьбы P-8, ремонтные базы для вертолётов и ключевой пункт управления дронами.

Все эти объекты были уничтожены.

«Операция возмездия продолжается», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по базе США «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на американские атаки по иранской территории.

В КСИР заявили об ударе по складам ракет и резервуарам с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

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