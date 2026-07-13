Командир Грот: БПЛА «Севера» уничтожили два американских БТР в Сумской области

КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили два бронетранспортера М113 в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот.
«В Сумской области расчеты беспилотных летательных аппаратов в результате нескольких огневых ударов, при помощи ударных FPV-дронов и барражирующего боеприпаса ZALA “Ланцет” уничтожили два вражеских бронетранспортера М113 производства США», — рассказал он.
Отмечается, что расчеты беспилотных систем в зависимости от условий и поставленных задач используют различные типы беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет точно и своевременно наносить своевременные огневые удары по ВСУ при создании буферной зоны в Сумской области.