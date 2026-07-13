Почти 2,7 млн жителей Китая эвакуированы из-за тайфуна «Бави»

За последние 24 часа на большую часть центральной и южной частей провинции Чжэцзян выпало более 50 мм осадков, которые охватили около 42% ее территории. Местные власти развернули более 19 тыс. убежищ для эвакуированных. В школах и учебных заведениях остановлены занятия, закрыты 830 стройплощадок. Также остановлена деятельность туристической отрасли, закрыто более 400 живописных смотровых площадок и свыше 200 развлекательных объектов с высокой степенью риска.