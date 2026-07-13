Врач оценил риски заразиться плотоядной бактерией в Средиземном море

В начале июля Европейский центр контроля заболеваний (ECDC) предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод. В зависимости от штамма инфекция может вызывать как опасные воспаления кожи, так и тяжелые кишечные расстройства или инфекции ушей.