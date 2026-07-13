Врач оценил риски заразиться плотоядной бактерией в Средиземном море

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Плотоядная бактерия, угрожающая отдыхающим на средиземноморских пляжах Европы, опасна только при попадании в организм через открытую рану, сообщил РИА Новости итальянский эксперт в области общественного здравоохранения из Экспериментального зоопрофилатического института Венеции (IZSVe) Амедео Манфрин.
Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus, которую называют плотоядной, вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары. В июне канал 10 News сообщил, что несколько пляжей в Испании закрылись из-за этой бактерии.
«Бактерия Vibrio vulnificus (от латинского vulnus) получила свое название из-за того, что для развития патогенности ей необходима открытая рана», — рассказал итальянский медик, возглавляющий Национальную референсную лабораторию по болезням ракообразных при IZSVe.
По его словам, эта бактерия встречается преимущественно в соленой воде.
«Однако она не представляет серьезной угрозы, даже если пловец случайно проглотит небольшое количество морской воды», — отметил Манфрин.
В начале июля Европейский центр контроля заболеваний (ECDC) предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод. В зависимости от штамма инфекция может вызывать как опасные воспаления кожи, так и тяжелые кишечные расстройства или инфекции ушей.