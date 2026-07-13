MWM: запуск производства Patriot на Украине займет по меньшей мере год-два

Отмечается, что эксперты в области обороны считают, что даже пилотный запуск производства может затянуться на несколько лет, в то время как значимые производственные объемы займут еще больше времени. Отдельно аналитики выделили угрозу безопасности производств, которые могут стать приоритетной стратегической целью в случае развертывания на территории Украины, что может отпугнуть американских оборонных подрядчиков.