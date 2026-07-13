FT: послу Украины в США грозит уголовное дело из-за покупки квартиры ниже рынка

В 2025 году Стефанишина оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит «связанным со Стефанишиной людям», в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.