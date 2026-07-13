FT: послу Украины в США грозит уголовное дело из-за покупки квартиры ниже рынка

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины ведут расследование в отношении нынешнего посла Украины в США Ольги Стефанишиной из-за покупки дешевой недвижимости. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times.
По ее данным, расследование против Стефанишиной ведется по факту приобретения ей квартиры в Киеве, цена которой на момент покупки была значительно ниже рыночной. Сама посол, как утверждается, отвергает обвинения, но уже сообщила Владимиру Зеленскому о готовности покинуть Вашингтон. Ее место, предварительно, должна занять уходящая с поста премьер-министра Украины Юлия Свириденко.
В 2025 году Стефанишина оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит «связанным со Стефанишиной людям», в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.