РИА Новости: Эрдоган пытается возобновить переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы возобновить переговорный процесс по Украине.
Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами.
Восстановление переговорного процесса между Москвой и Киевом остаётся для турецкого лидера приоритетным вопросом.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Украину по поручению Эрдогана.
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