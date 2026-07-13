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РИА Новости: Эрдоган пытается возобновить переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы возобновить переговорный процесс по Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы возобновить переговорный процесс по Украине.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты с заинтересованными сторонами.

Восстановление переговорного процесса между Москвой и Киевом остаётся для турецкого лидера приоритетным вопросом.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Украину по поручению Эрдогана.

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