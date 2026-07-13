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Нетаньяху рассказал о ярости Грэма перед смертью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* во время последнего телефонного разговора с ним пришёл в ярость из-за слов о самостоятельности еврейского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сенатор Линдси Грэм* во время последнего телефонного разговора с ним пришёл в ярость из-за слов о самостоятельности еврейского государства.

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По словам Нетаньяху, он сообщил Грэму, что Израиль способен полностью обеспечивать свою безопасность, однако сенатор категорически отверг эту точку зрения, после чего крайне эмоционально отреагировал.

«Он пришёл в ярость. Он сказал: “Ни за что, так нельзя”, — заявил израильский премьер-министр.

Глава кабинета добавил, что покойный политик, известный своей произраильской позицией, не мог принять саму мысль о том, что Иерусалим способен самостоятельно защищать не только собственные, но и американские интересы.

Ранее сообщалось, что Грэм, известный своей антироссийской позицией, скончался после непродолжительной болезни. Ему был 71 год.

После смерти сенатора президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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