УНН: посол Украины в США Стефанишина увольняется по личным обстоятельствам

В то же время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев. По данным его источников, Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить ей обвинения.