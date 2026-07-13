УНН: посол Украины в США Стефанишина увольняется по личным обстоятельствам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, Владимир Зеленский его удовлетворил. Об этом пишет украинское агентство УНН.
Уточняется, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе.
В то же время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев. По данным его источников, Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить ей обвинения.
Ожидается, что новым послом в США станет покидающая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко.