Командир Купол: бойцы «Севера» сбили более 30 дронов R-18 ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 30 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области за неделю. С помощью октокоптеров украинские солдаты пытались атаковать подразделения ВС РФ, сообщил ТАСС командир взвода мобильных огневых групп с позывным Купол.
«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 30 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю. Слаженными и отточенными действиями военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, расчетов FPV-дронов, а также мобильных огневых групп обеспечивается постоянный контроль за воздушным пространством и уничтожение БПЛА противника», — рассказал он.
Купол отметил, что с помощью тяжелых коптеров ВСУ пытаются наносить удары по подразделениям ВС РФ, а также доставлять боеприпасы и продовольствие на передовые позиции. Уничтожение таких дронов нарушает логистику и подрывает моральный дух украинских солдат. «Для уничтожения дронов противника создана целая система обнаружения и противодействия. Используем различные станции разведки, посты воздушного наблюдения и информацию от различных подразделений», — добавил Купол.